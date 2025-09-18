俳優の中条あやみが18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。カルティエのハイジュエリーが映える落ち着いた色合いのジャケット＆スカート姿で登場した。【全身カット】オーラすごすぎます！圧巻のスタイルでジャケットを羽織る中条あやみあす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデ