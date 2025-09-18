プロ25年目となる来季も現役を続行するヤクルトの左腕・石川雅規投手（45）について、18日、林田哲哉球団社長が言及。「彼は根性が凄いし、本当に元気。前から言っているように頑張ってほしいと思っている」と話した。戦力としてはもちろん「（その存在感で）投手陣全員を引っ張っていける力がある。私はそれにお金を払うよ」と高い評価を口にした。来年1月の誕生日で46歳を迎える現役最年長の石川は、通算200勝まで残り12