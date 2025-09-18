俳優の杉野遥亮（30）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。カルティエの象徴である「パンテール」の精神にちなみ、自分の中に力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫く一面が現れるのはどのような時かという質問には「ピンチの時」と回答。直近の出来事として「ダイビング免許を取るということを番組でやらせてもらって、3日間で取りました。結構頑張りました」と満面の笑