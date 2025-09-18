Kis―My―Ft2の玉森裕太（35）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。最上階には日本で初めて「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間が併設される。バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となっていることにちなみ、自身にとってのご褒美時間について「お風呂上がりにどんなに疲れててもコーヒーを入れて何も考えずにコーヒーをただただ飲んでいる時間が好き