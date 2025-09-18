俳優高橋一生（44）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。銀座で4店舗目となる、カルティエのアジア最大級ブティック。カルティエの象徴「パンテール」の精神、力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫く強い個性を体現している。高橋はリングと時計を着用した。ブティックの最上階には「レジデンス」と名付けられたプライベート空間が併設されている。自身のご褒美時間について聞