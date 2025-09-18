俳優の賀来賢人が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。最上階には日本で初めて「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間が併設される。バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となっていることにちなみ、自身にとってのご褒美時間について「骨盤職人というマッサージ器具がある。普通のマッサージボールでは入らないような、入りたいところに入ってくれる。骨盤