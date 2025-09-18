女優の鈴木保奈美（59）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントのフォトコールに登壇した。鈴木はベロア素材のドレスに、約2億7700万円のネックレスをきらめかせて登場した。耳元のエメラルドがあしらわれたイヤリングと合わせて、計3億7026万円相当のジュエリーという華やかな装いを披露した。カルティエは、力強さと優雅さ、自分らしさを貫く強い個性を体現する「パンテール」を象徴としている。