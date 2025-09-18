俳優の賀来賢人（36）がが18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。銀座で4店舗目となる、カルティエのアジア最大級ブティック。賀来はブローチ、リング、ブレスレット、時計を着用した。同ブティックはカルティエの象徴「パンテール」の精神、力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫く強い個性を体現している。「パンテールの精神で好きなものに自信と自然体があって。僕いつも、無根