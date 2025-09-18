記者会見で謝罪する佐賀県吉野ケ里町の伊東健吾町長＝18日午後、吉野ケ里町役場佐賀県吉野ケ里町の伊東健吾町長は18日、記者会見し、昨年11月に死亡した元財政協働課長の男性へのパワハラ発言を巡り「ご遺族におわび申し上げる」と謝罪した。自身の進退については明言を避け「今は結論は言わない。町民や議会の意見を踏まえ判断する」と述べた。遺族はパワハラ発言によって自殺したと主張している。遺族や町の第三者委員会の報