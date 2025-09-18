チームみらいの安野党首は１８日、参院選後初めての記者会見を国会内で開き、他党との連携について「現状、会派入りは考えていない」とした上で、「打診があれば、得られるものと失うものを比較し、考える」と述べた。自民党内には、森山幹事長ら党幹部と相次いで会談した安野氏の会派入りに期待する声がある。記者会見では、党員募集を１７日から始めたことも明らかにした。