½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¤´Ë«Èþ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¸ÍÅÄ¤Ï¶»¸µ¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿5²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¼ª¸µ¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×6²¯2238Ëü±ßÁêÅö¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£±¦¸ª¤ÎÂç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬Ê»Àß¡£