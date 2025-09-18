女優の山口智子（60）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。銀座で4店舗目となる、カルティエのアジア最大級ブティック。山口は背中が大胆に開いたドレスに美脚をのぞかせ、ホワイトゴールドにダイヤモンドなどをあしらったネックレス、ブレスレット、イヤリングを着用した。「本物の輝きって全然違いますね。本物の輝きであり（鉱物の）命の輝きですよね。めちゃくちゃパワーを授け