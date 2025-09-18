俳優の杉野遥亮（30）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。銀座で4店舗目となる、カルティエのアジア最大級ブティック。杉野はリングと時計を着用した。同ブティックはカルティエの象徴「パンテール」の精神、力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫く強い個性を体現している。自身にパンテールらしい一面が現れる時を問われると「ピンチになった時です」と即答した。「3日前く