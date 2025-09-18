女優の高畑充希（33）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。銀座で4店舗目となる、カルティエのアジア最大級ブティック。夫で俳優の岡田将生（36）との第1子を妊娠中の高畑は、ブラウンのセットアップを着用した。この日は、カルティエの象徴である「パンテール」がテーマのアニメも公開された。自由な精神や個としての強さ、美を見極める強さが描かれ、高畑はジャンヌ・トゥーサン