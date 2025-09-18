イタリアン・ホラー映画『笑む窓のある家 4K修復版』が、11月21日より全国順次公開されることが決定。あわせて、日本版オリジナルポスターとオリジナル予告編、場面写真が解禁された。【写真】伝説のサイコ・ホラー『笑む窓のある家 4K修復版』予告編1976年に製作された本作は、イタリアン・ホラー史に残る異常作。風光明媚な田園地帯で起きた連続殺人事件を軸に、狂気、退廃、邪悪に満ちた出来事の数々が次々と明らかになって