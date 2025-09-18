９月17日、マニラ。バレーボール男子世界選手権（世界バレー）予選ラウンドの会場モニターに、その姿が映し出された。すると、興奮した女性ファンの泣き叫ぶような大きな声が響き渡る。トップアイドルや人気ロックスターにも等しい求心力だ。バレーボール男子日本代表、郄橋藍は画面のなかで中腰になり、ボールの行方を真剣に見つめていた。俳優やモデルともまるで違う。真剣勝負の高潔で自然な美しさにファンは魅了され