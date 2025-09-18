阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、１８日の広島戦（マツダ）で２日連続ベンチ外となり、帰阪が決まった。試合前には山下チーフトレーナーが報道陣の取材に応対。医療機関を受診するほどではないとしつつ「コンディション不良で数日間は回復に当てないとダメかなというところで、外してもらっています」と説明。「回復を優先させるために本日帰阪させて、明日以降確認しながらチームに報告していこうと思います」と続けた。こ