去年10月の衆議院選挙で比例代表で当選した議員の辞職に伴い、比例東北ブロックの立憲民主党名簿で次点だった山形市の原田和広（はらだ・まさひろ）さんが繰り上げ当選しました。18日に初登院した原田さんは「社会福祉の問題を重点的に取り組みたい」と意気込みを語りました。原田和広さん（52）は去年10月の衆院選山形県1区に立憲民主党公認で出馬し、自民党現職の遠藤利明さんに敗れました。比例東北ブロックでも次点となり、復