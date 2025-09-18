稲刈りのシーズンが佳境を迎えていますが、石川県川北町では、宮中行事「新嘗祭」に献上するコメの収穫が行われました。 新嘗祭は、毎年11月23日に全国から献上された新米などを神に供え、その年の収穫に感謝する宮中行事の一つです。大河内 陽太 アナウンサー：「雨が降り続く中ですが、多くの人が集まり、抜穂式が行われています」 宮中におさめるコメを作る献穀田には、ことし石川県内からは、川北町の披岸智