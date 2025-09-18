夏帆と竹内涼真がダブル主演を務める10月7日スタートのドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の主題歌が、This is LASTの書下ろし新曲「シェイプシフター」に決定。This is LASTがGP帯テレビドラマ主題歌を担当するのは今回が初となる。【写真】夏帆×竹内涼真『じゃあ、あんたが作ってみろよ』インパクト大なポスター解禁！菅原大吉と池津祥子の出演も決定恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋