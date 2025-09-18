キリンビールは、「キリンウイスキー 陸」ブランドから「キリンウイスキー陸ハイボール」（350ml缶）を、2025年10月7日（火）と12月9日（火）よりそれぞれ全国にて数量限定で発売します。 記事のポイント 「キリンウイスキー 陸」は、5年連続で販売金額が過去最高を更新するなど、人気上昇中の国産ウイスキー。甘さのないハイボールは食事にも合わせやすく、“家飲み”にもピッタリ。数量限定発売なので、店頭で見か