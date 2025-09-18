女優の清原果耶が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。総額１億７０００万円超えのジュエリーを身につけて登場。ブランドの象徴的なコレクションの「パンテール」（ヒョウ）のリングを見つめながら「人差し指にパンテーヌがいてくれて、普段は緊張するけど、少しだけ穏やかな気持ちでここに立つことができています」と笑みを浮かべた。この日、午後９時から