女優の山口智子が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。ブランドの象徴的なコレクションの「パンテール」（ヒョウ）をあしらったジュエリーを身につけて登場。この日、午後９時からはＬＩＮＥＶＯＯＭで「パンテール」をテーマにしたアニメ「ＬＡＰＡＮＴＨÈＲＥＤＥＣＡＲＴＩＥＲ（ラパンテールドゥカルティエ）」が公開される。同作