◆パ・リーグ西武―オリックス（１８日・ベルーナドーム）オリックスの先発・山下舜平大投手が初回、３者連続三振と圧巻の立ち上がりを見せた。先頭の西川は、フルカウントから１２８キロのカーブで空振り三振。２番・平沼には、カウント１―２から１５５キロの直球で空を切らせた。続く３番・外崎への初球と３球目で１５７キロを計測すると、２ストライクから最後は１４１キロのフォークで空振りを奪った。今季初先発とな