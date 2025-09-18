産業廃棄物およそ4.6トンを土の中に埋め、不法投棄した疑いで山形県鶴岡市の建設会社の経営者の男らが逮捕された事件で、男の所有地から逮捕容疑の倍以上の量の廃棄物が見つかっていたことがわかりました。廃棄物を不法投棄した疑いで逮捕・送検されたのは、鶴岡市稲生一丁目の建設会社役員・渡部勇介容疑者（78）と鶴岡市大部町の従業員・菅原晃容疑者（65）の2人です。警察によりますと、2人はことし7月9日から17日までの間に渡