巨人・山崎伊織投手が自己最多１１勝を目指し、１９日の広島戦（東京ドーム）で先発する。登板前日は神宮で最終調整し「常に１アウトでも１人でも多く投げたいと思っている。頑張りたい」と意気込みを語った。前回１１日は６回２失点で８奪三振も白星つかず。２週連続同じカード、中７日でマウンドに上がる。「しっかりいつも通り過ごした」とリカバリーは万全で「負けられないので全部。でも、力みすぎず。気持ちは入ってます