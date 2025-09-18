広島の中島洋太朗が離脱、代わって筑波大学の布施克真を追加招集した日本サッカー協会（JFA）は9月18日、FIFA U-20ワールドカップチリ2025に臨むU-20日本代表において、MF中島洋太朗（サンフレッチェ広島）がコンディション不良のため不参加となり、代わってMF布施克真（筑波大学）を追加招集したことを発表した。中島はサンフレッチェ広島に所属する攻撃的ミッドフィールダー。今年9月16日に行われたAFCチャンピオンズリーグ