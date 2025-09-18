日本サッカー協会は１８日、クロアチアサッカー連盟とパートナーシップ協定を締結したことを発表した。期間は調印日（１７日）から５年。同国とはＷ杯で３度（９８、０６、２２年）対戦するなど縁が深い。ＪＦＡ・宮本恒靖会長がクロアチア連盟のクスティッチ会長と１７日に都内のＪＦＡハウスで調印式を行った。両協会の関係強化のため情報交換、人的交流などの協力を行う。主な内容は代表・育成年代交流、指導者の交流、審判