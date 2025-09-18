物価高の中のおせち商戦。注目は「コスパおせち」です。松坂屋名古屋店で9月19日から注文の受け付けが始まる「おせち」。今年も色とりどりで華やかな、およそ500種類が用意されます。松坂屋名古屋店のおせち担当：「物価高の中でご用意したのが、コスパおせちです」アワビ、エビ、ローストビーフなど46品。品数を定番おせちのおよそ2倍に増やしながら、価格はほぼ半額の1万1880円に抑えました。松坂屋名古屋店の