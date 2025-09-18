メ～テレ（名古屋テレビ） 18日午後、愛知県岡崎市の矢作川で9歳の男の子が流され、行方不明となっています。 消防と警察によりますと岡崎市の矢作川で午後3時45分ごろ、「友だちが川で流されています」と小学生から119番通報がありました。 流されたのは、小学4年生の9歳の男の子で警察と消防で捜索が続けられています。 流された9歳の男の子は友だち2人と川で遊んでいて、子どもたちだけで遊んでいたとみられてい