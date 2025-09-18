油圧ショベルを盗んだ疑いで、ベトナム国籍の男ら2人が山形県警に逮捕された事件で、男らは運搬用の大型トラックをあらかじめ現場に用意し、犯行に及んだとみられることが警察の調べで新たに分かりました。2人の身柄は18日、山形地方検察庁米沢支部に送られました。盗みの疑いで17日に逮捕されたベトナム国籍で宮城県富谷市の自称輸出業・欅田勝平ことグエン ラム ズン容疑者（53）と福島県南相馬市の無職・欅田光輝容疑者（69）は