俳優のジョシュ・デュアメル（５２）が、白内障手術を受けていたことを明かした。その症状により視界がぼやけたりしていたが、手術によって「完璧」に回復したと明かしている。 【写真】妻とのほほえましい２ショット Ｅ！ニュースにジョシュは「僕はもう白内障手術を受けたんだ」「それには若すぎるんだけどね。でも視界が完璧になった」と語った。 さらに、暗殺者を演じた新作映画「ロンドン・コーリング」