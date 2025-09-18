山形新幹線の仮称・米沢トンネルの早期事業化に向け、山形県とJR、国土交通省、それに有識者などによる検討会議が設置され、整備主体や費用負担などの本格的な協議に入ることが18日、明らかになりました。今年度中に一定の取りまとめを目指します。これは、吉村美栄子知事が18日の定例会見で明らかにしたものです。山形県・吉村知事「この会議は米沢トンネル（仮称）整備に向けて、大きな一歩を踏み出すものと考えており、早期の事