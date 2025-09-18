セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ スムージー」の新商品「バナナミルクスムージー」を9月23日から発売します。甘さとコクが特長の「甘熟王」使用「セブンカフェ スムージー」は、野菜やフルーツを簡単で手軽に摂取できるシリーズ。現在のラインアップは「ベリーベリーヨーグルトスムージー」「グリーンスムージー」「いちごバナナソイスムージー」です。新登場の「バナナミルクスムージー」は、