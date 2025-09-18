スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。今回は、大野いとさんからのバトンを受け、美山さんがセレクト。前回大野さんがドーナツをオススメしたことを受けて、ドーナツ屋さんのコーヒーをレコメンドします。山頂で飲んだコーヒーがおいしくて登山にハマる9月も中旬。夏本番が終わりを迎