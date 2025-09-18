１８日、瀋陽市の「九・一八」歴史博物館で行われた式典。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽9月18日】「九・一八」事変（柳条湖事件）から94年を迎えた18日、中国遼寧省瀋陽市の「九・一八」歴史博物館にある残歴碑広場で、鐘を鳴らして歴史を銘記する式典が行われた。１８日、瀋陽市の「九・一八」歴史博物館で行われた式典の参加者。（瀋陽＝新華社記者／呉青昊）１８日、瀋陽市の「九・一八」歴史博物館