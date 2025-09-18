¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î³«Àß72¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¤ÎG1¡ÖÂç±²Âç¾Þ¡×¤Ï12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2ÂÐ4¤Î3¥«¥É¤«¤é¿û¾ÏºÈ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¥«¥É¼õ¤±¤ÎÆþ³¤³¾¤¬°®¤Ã¤ÆÄñ¹³¡£4¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤¿ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¾Þ¶â1200Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ¤Ï59¡¢68¼þÇ¯¤ËÂ³¤¯Âç²ñ3V¤ÇG1¤ÏÄÌ»»15ÅÙÌÜ¤ÎV¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àä¹¥¤ÎÅ¸³«¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿ÃÓÅÄ¤¬Âç²ñ3V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊµÈÅÄ¡Ë³ÈÏº¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤¯¡£Æþ³¤¤¬·þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½