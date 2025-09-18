公式練習で調整するペアの長岡柚奈（右）、森口澄士組＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選の公式練習が18日行われ、日本勢は国・地域別の出場枠を目指すペアの長岡柚奈、森口澄士組とアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組が初練習した。予選は19日開幕。男子と女子は3月の世界選手権で最大3の五輪枠を確保したため、今大会は出場しない。ウクライナ侵攻に伴って除外されてきた