「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）横綱豊昇龍は平幕熱海富士を寄り切りで下し、ただ１人５戦全勝を守った。前日初黒星の横綱大の里は平幕王鵬に突き落としで完勝。２連敗を免れた。関脇霧島は新三役の小結安青錦に送り出しで敗れ初黒星。４勝１敗となった。安青錦は３勝目。大関琴桜は平幕豪ノ山に押し出しで勝ち、４勝目。大関とりの関脇若隆景も平幕阿炎を押し出しで勝ち３勝目を挙げた。