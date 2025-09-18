秋雨前線の影響で、石川県内は18日午前中、非常に激しい雨が降りました。大雨は峠を越え、19日は残暑が和らぎそうです。南下する秋雨前線の影響で、県内は未明から雨の降り方が強まりました。国土交通省が白山市尾添に設置した雨量計では午前10時半までの1時間に69ミリの非常に激しい雨を観測したほか、白山白峰では9月の観測史上最大となる1時間に61.5ミリの雨を記録しました。白山白川郷ホワイトロードは、雨量が規制値に達した