「ポテトチップス 大盛りザ厚切り のためのうすしお味」カルビーは、厚切りポテトチップスのド定番「ポテトチップス ザ厚切り」シリーズから従来品（55g）に比べ、内容量の多い「ポテトチップス 大盛りザ厚切り のためのうすしお味／のためののりしお味」（107g）を、9月22日から中部・近畿・中国・四国・九州エリアで発売する。カルビーでは、1983年に発売した「ルイジアナ」を皮切りに、「ポテトチップス ギザギザ」や「ア・ラ・