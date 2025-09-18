ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、9月25日から、秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を期間限定で販売する。香ばしさと深みのある味わいが人気の焙じ茶。ゴンチャのレギュラーメニューとして根強い支持を集めている。期間限定で登場する「秋焙煎ほうじ茶」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさがより際立つ味わいに仕上げている。さらに、旨みと香りが凝縮した一番摘みの