投打で異次元の活躍を繰り返す大谷。そのパフォーマンスを世間は「当たり前」と考えすぎているのかもしれない(C)Getty Imagesまさに漫画の世界でしか描けなかった活躍は、特大の話題を生み出している。現地時間9月16日に本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発した大谷翔平（ドジャース）は、投手としては5回（68球）を投げ、無安打、5奪三振と好投。一方で打者としては8回に50号ソロを放ち、前人未到と