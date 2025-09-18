ノーベル製菓は、9月29日から、「マジでヤバい！めっちゃバナナなチョコバナナキャンデー」を発売する。「マジでヤバい！めっちゃバナナなチョコバナナキャンデー」の商品特徴は、従来のバナナ味キャンデーは人工的で再現度が低い味わいが課題だったが、同商品は原材料の選定から配合に至るまで試行錯誤を重ね、リアルなバナナの風味と、まろやかで香り豊かなチョコの甘みが濃縮された、まるで本物のチョコバナナを食べているかの