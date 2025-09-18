「フィラデルフィアデザート 6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン＆ナッツ」森永乳業は、「フィラデルフィア」シリーズより、デザートタイプの新商品「フィラデルフィアデザート 6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン＆ナッツ」を、10月1日から期間限定発売する。140年以上の歴史がある「フィラデルフィア」は、売上世界No.1のクリームチーズブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：乳製品および乳製品代替品2025年