「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective」イメージゴディバ ジャパンは、GODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）初の九州地方（沖縄）店舗となる「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）」を10月7日にオープンする。「Elevating my everyday 〜毎日をちょっと良く〜」をコンセプトに、東京駅、飯田橋、みなとみらい、日本橋、大宮、二子玉川、越谷、日比谷、平塚、大阪、成田国際空港に