インド１部リーグの強豪イーストベンガルが、FW指宿洋史の獲得を発表。契約期間は2025-26シーズン終了までとなる。195センチの長身を誇る指宿は、長く海外でキャリアを築いてきた。柏U-18から09年にスペインのジローナへ加入し、11年にセビージャBに移籍。翌年にはトップチームでラ・リーガの舞台に立つなど経験を積んだ。その後はバレンシアBなどを経て、15年に新潟に移籍し、日本では千葉、湘南、清水でもプレー。フィジカ