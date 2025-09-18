赤城乳業株式会社は、「セルフクラッシュチョコミント」「セルフクラッシュクッキークリーム」の2種を9月23日より全国でリニューアル発売する。希望小売価格はどちらも税込194円。〈パキッと楽しい「セルフクラッシュ体験」〉「セルフクラッシュ」は容器側面をパリパリチョコでコーティングし、自分でチョコレートを砕いて好きなチョコの大きさを楽しめるカップアイス。軽く揉んで砕くと、大きめのパキっとチョコレートの食感を楽