はやぶさ2と小惑星「1998KY26」の想像図（欧州南天天文台提供）日本の探査機はやぶさ2が向かう小惑星「1998KY26」は直径11メートルと小さく、5分で1回転と高速で自転しているとの推定を、スペインなどの国際チームが18日、英科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表した。チリの超大型望遠鏡などの観測により、直径30メートル、10分で1回転とされていた従来想定を修正した。はやぶさ2は2031年に到着予定。これほど小さな小