親が亡くなった後に実家を整理していると、思わぬ現金が出てくることがあります。中には数百万円単位の「タンス預金」が見つかるケースも少なくありません。 すでに相続税の申告を終えている場合、「この現金はどう扱えばいいのか」「訂正が必要なのか」と不安になる人も多いでしょう。本記事では、タンス預金が相続税の対象になるのか、申告後に財産が見つかったときの対応、修正申告やペナルティーについて解説